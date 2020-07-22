В Киеве 2-летняя девочка отравилась алкоголем. Инцидент произошел в Подольском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Женщина вместе с соседями употребляла спиртные напитки и не заметила, как ее малолетний ребенок выпил алкоголь. Девочку срочно госпитализировали в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

"Мы установили, что женщина вместе с соседями на кухне общежития употребляла спиртные напитки. Ее малолетняя дочь находилась рядом и выпила алкоголь. Когда ребенку стало плохо, соседи вызвали врачей. Мы посетили больницу и узнали, что после получения первой медицинской помощи девочке стало лучше и сейчас ее здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении полиции.

Фото с места происшествия / Фото: полиция Киева

В отношении матери составлен протокол по ч.1 ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административном правонарушении.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов граждан.

Кроме того, информация об инциденте направлена ​​в службу по делам детей Подольской районной государственной администрации для организации дальнейшего взаимодействия и проведения профилактической работы с правонарушительницей.

Ранее сообщалось, что ребенок выбежал на дорогу и едва не погиб.