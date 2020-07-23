В Киеве коронавирус "сразил" младенца [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 112 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве насчитывается 7278 инфицированных COVID-19, из них 2546 человек справились с инфекцией (25 человек за сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 60 женщин, в возрасте от 19 до 88 лет;
- 47 мужчин, возрастом от 19 до 73 лет;
- 5 детей - от 6 месяцев до 15 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Дарницком районе (20 человек), Деснянском районе (16 заболевших), Печерском и Соломенском районах (по 13 новых пациентов).
Фото: КГГА
Читайте также, в Украине лабораторно подтвердили 856 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом всего в стране 61 851 случаев COVID-19.
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