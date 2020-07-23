За сутки в столице зафиксировали 112 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве насчитывается 7278 инфицированных COVID-19, из них 2546 человек справились с инфекцией (25 человек за сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

60 женщин, в возрасте от 19 до 88 лет;

47 мужчин, возрастом от 19 до 73 лет;

5 детей - от 6 месяцев до 15 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Дарницком районе (20 человек), Деснянском районе (16 заболевших), Печерском и Соломенском районах (по 13 новых пациентов).

Фото: КГГА

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