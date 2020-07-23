Повышенный спрос на валюту и, как следствие, рост курса в последние недели связан с психологическими причинами, в том числе, в связи с заявлениями о необходимости девальвации гривны. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам, порой это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда - некий психологический фактор. На этот раз мы видим, что природа колебаний - психологическая, например, после заявления главы НБУ Смолия 2 июля Нацбанк вынужденно вышел на рынок и продал 150 млн долларов.

Банкир заверил, что обвал курса гривны в последние две недели вызван публичными заявлениями о том, что нужна девальвация национальной валюты.

Фундаментальных причин нет. Наоборот, ситуация достаточно благоприятна. Колебание курса в первую очередь связано с заявлениями о том, что гривна будет ослабевать.

По словам Дмитрия Сологуба, за последние три дня Нацбанк продал 350 млн долларов.

Кроме того, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что по итогам 2020 года валютные резервы Украины вырастут до 30 млрд долларов США. Вместе с тем в стране ускоряется инфляция, по итогам года она может составить 5%. Прогноз падения ВВП в 2020 году ухудшен до 6%.

Ранее сообщалось, что Нацбанк заявил о "росте оптимизма" среди украинского бизнеса.