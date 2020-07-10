Нацбанк заявив про "зростання оптимізму" серед бізнесу [ Редактировать ]
Економіка України впала на 5,9 відсотка - за останні п'ять місяців. Такі дані оприлюднило Міністерство економіки, розвитку торгівлі та сільського господарства. Більше про економічні новини - Геннадій Вівденко.
Серед основних чинників скорочення показника валового внутрішнього продукту - пандемія коронавірусу, та зниження ділової активності, що почалося ще минулого року. Разом із тим послаблення карантинних заходів у травні уповільнило падіння української економіки. Закриття низки підприємств не виявилося поки що таким обвальним, як прогнозувалося.
Зокрема у звіті міністерства йдеться про сповільнення темпів зниження виробництва товарів та послуг через відкриття більшості торговельно-розважальних центрів. Національний банк України, на основі власних опитувань, засвідчує зростання оптимізму серед вітчизняного бізнесу. Прогноз Міжнародного валютного фонду наразі - за результатами року, - скорочення української економіки на 8,2 відсотка.
Пенсії планують виплачувати безперебійно. Бюджет пенсійного фонду України терміново відкоригували. Уряд збільшив його дефіцит на 30 мільярдів гривень. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Василь Мокан.
Таким чином в уряді намагаються вчасно розраховуватися із пенсіонерами, окремим категоріям яких підвищили розмір соціальної допомоги, або зробили одноразові виплати. При цьому, задля економії у самому Пенсійному фонді, планують скорочення у регіональних представництвах. Фінансування дефіциту Фонду урядовці, як очікується, будуть здійснювати, зокрема, із коштів державного "Фонду боротьби із COVID-19".
В Україні успішно випробували новий ракетний двигун. Роботи велися на державному підприємстві "виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод імені Макарова". Двигун, як повідомляє пресслужба підприємства, планують використовувати як маршовий - на третьому ступені ракети-носія "Циклон-4". Ракета-носій "Циклон-4" призначена для оперативного і високоточного виведення на кругові, геостаціонарні і сонячно-синхронні орбіти космічних апаратів з екваторіального космодрому в бразильському Алькантара.
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