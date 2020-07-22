НБУ повысил курс доллара на 23 июля [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на таком уровне: 27,7798 гривен за 1 доллар (+0,1151 грн). При этом курс доллара на 22 июля составляет 27,6647 гривен за 1 доллар.
Таким образом, курс доллара вырос до максимума с конца марта 2020 года. Выше курс был только 31 марта - 28,0615 гривен за доллар.
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