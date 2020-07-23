Бельгия вводит обязательный масочный режим во всех общественных местах и усиливает некоторые карантинные ограничения. Новые меры начнут действовать с субботы, 25 июля. Об этом сообщает L'Echo.

Как заявила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, правительство решило не активировать 5-ю фазу выхода из карантина. Вместо этого введут ряд дополнительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Бельгия расширит список публичных мест, где нужно обязательно носить защитную маску. Сюда войдут блошиные рынки, выставочные комплексы, улицы и зоны с интенсивным движением (будут определены муниципальными властями), рестораны (кроме посетителей за столом).

Кроме того, гостям ресторанов и кафе на входе придется оставлять свои контактные данные для связи с ними в случае обнаружения поблизости вспышки заболевания. Работу ночных магазинов запретят, им позволено принимать клиентов до 22:00. Также усилят контроль за соблюдением карантинных требований в развлекательных заведениях.

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