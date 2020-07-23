І знову повертаємось до Луцьку. Там сьогодні обирали запобіжний захід Максиму Кривошу. Як пояснив свій вчинок "луцький терорист"? І чи шкодує про те, що скоїв? Сніжана Сидорук - розповість.

Від самого ранку під Луцьким міськрайонним судом десятки телекамер. Тут сьогодні обирають запобіжний захід Максиму Кривошу, який 21 липня захопив і погрожував підірвати рейсовий автобус. У ньому було тринадцять пасажирів. Коли саме мало початися судове засідання, не знав ніхто. Лише після одинадцятої години слідчий зміг внести клопотання до суду. В СБУ, яка й розслідує справу, кажуть - підозрюваний затягує процес.

Іванна Поліщук, помічник начальника СБУ у Волинській області:

Підозрюваний не співпрацює зі слідством і відмовляється надавати пояснення, щодо мотивів вчинення своїх дій.Відмовляється підписувати ряд процесуальних документів, які необхідні і цим трошечки затягує цю процедуру.

Суд розпочався у звичному режимі. Щоправда, під посиленою охороною та з дотриманням карантинних вимог.

Наталія Тимощук, керівник апарату Луцького міськрайонного суду:

На роботу суду ця ситуація не вплинула. Ми працюємо в штатному звичному режимі. Судді слухають справи, до суду надходять, звертаються відвідувачі до суду з клопотаннями з заявами.

О пів на третю нарешті до суду під'їжджає сірий мікроавтобус.

Це та сама автівка, у яку після затримання на Театральній площі посадила Максима Кривоша, більш відомого під псевдо Максим Плохой.

І нарешті журналістам дозволяють заходити у приміщення суду. Усіх ретельно перевіряють, сканують металошукачем. На судове засідання зареєструвалося пів сотні медійників.

Максима Кривоша до зали суду заводять у кайданках спецпризначенці. Чоловік, який так вимагав розголосу, одразу охоче спілкується із журналістами. Каже, що захоплення планував сам, автобус та люді, яких він взяв у заручники, - випадкові. 21 липня називає днем антисистеми.

Максим Кривош, підозрюваний:

Я здался сам тоесть никакого не было штурма. Основний терорист це держава, то їсть государство то їсть система - це основний терорист і вона розуміє тільки силу. Я взагалі був готовий померти. День антисистеми - це день, коли ти нічого не боїшся і віриш в себе і стараєшся себе полюбити.

Затриманий перед судом підвестися відмовився, заявивши, що його не мають права судити. Захищає Максима Кривоша наданий державою адвокат. СБУ та прокуратура вимагають два місяці арешту як запобіжний захід на час слідства. Йому інкримінують - тероризм, захоплення заручників, зазіхання на життя правоохоронців, а також незаконне поводження зі зброєю. Слідство переконане, що Кривош мав спільників. Та сам підозрюваний це заперечує.

Максим Кривош, підозрюваний:

Серед перерехованих мною, хто мав сказати я злочинець терорист в законі ваш начальник, тобто голова Верховного суду розумієте, так що на що я можу ще полагатись. Ну це ваше право так що вирішуйте.

Сергій Тиможинський, адвокат:

Проти такого клопотання дуже важко встояти. Я прекрасно розумію, що альтернативи вийти в нас на альтернативний запобіжний захід з цього залу нема.

Адвокат наголошує - його підзахисний не хотів нашкодити людям і навіть вибачився перед своїми заручниками. Проте Максим Кривош не шкодує про скоєне і готовий понести покарання. Врешті клопотання прокурора суд задовольнив у повному обсязі.

Андрій Сліпчук, суддя Луцького міськрайонного суду:

Застосувати до підозрюваного Кривоша запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливого внесення застави.

На Максима Кривоша в залі суду одягнули кайданки.

Я всіх прошу чекати перфоменса антисистеми. Продовження буде дуже скоро.

Адвокат затриманого сказав, що апеляцію не подаватиме, оскільки це суперечить бажанню клієнта. Тож найближчі два місяці він проведе в СІЗО. А наступний вирок суду може залишити Кривоша за гратами на десятки років.