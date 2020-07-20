В Затоке мужчина застрелил кумовей [ Редактировать ]
Под Одессой, в Затоке на курорте убили семейную пару. Тела людей обнаружили в районе станции Лиманская. Об этом пишет "Одесса.инфо".
Погибли супруги по имени Игорь и Наталья. У мужчины - одно огнестрельное ранение, у женщины - три.
Подозреваемого задержали, он также житель курортного поселка. Им оказался кум убитого.
По предварительной версии, между погибшими и подозреваемым был конфликт на почве долговых обязательств. Якобы супруги отказывались отдавать одолженные у своего знакомого деньги и это могло стать мотивом убийства.
Прибыв по адресу, гвардейцы обнаружили тела двух человек - мужчины и женщины. Как выяснилось, это супруги. В ходе опроса граждан, проживающих в кооперативе "Рассвет", удалось узнать, что накануне у них произошел конфликт с неизвестным гражданином, который передвигается на автомобиле Lexus серебристого цвета.
Полиция оперативно начала поиски автомобиля. Через несколько часов полицейские остановили авто, поскольку поведение водителя вызвало подозрение.
В ходе беседы с водителем выяснилось, что ему позвонил знакомый и сообщил, что застрелил супругов. Благодаря этой информации нацгвардейцы сумели узнать адрес этого человека и задержали его по подозрению в совершении двойного умышленного убийства.
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