Мадридский "Реал" принял решение вернуть из аренды украинского вратаря Андрея Лунина.

Об этом сообщает AS.

По информации, украинец своей игрой убедил "Реал" сделать его резервным голкипером вместо Альфонса Ареола. Права на этого игрока принадлежат французскому ПСЖ и мадридцы не намерены продлевать соглашение с вратарем.

Известно, что Лунин провел за "Овьедо" 20 матчей, в 6 из которых, отстоял "на сухую".

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