В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 118 случаев коронавирусной болезни. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.

Заболели:

52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет

57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет

7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.

В больницы госпитализировали 13 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 27. В Деснянском - 16, в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах - по 12 случаев.

За минувшие сутки выздоровели 121 человек.

"На сегодняшний день в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус преодолели 2667 жителей Киева", - отметил Кличко.

Он добавил, что на сегодняшний день в столичных больницах с коронавирусом находятся 283 больных, из них 19 детей. 45 больных - в тяжелом состоянии, 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Еще 38 пациентов - в медучреждениях с подозрением на коронавирус.

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