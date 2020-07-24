Коронавирус в Киеве: назван район-лидер по количеству заболевших [ Редактировать ]
В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 118 случаев коронавирусной болезни. Один человек умер.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.
Заболели:
- 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет
- 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет
- 7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.
В больницы госпитализировали 13 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 27. В Деснянском - 16, в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах - по 12 случаев.
За минувшие сутки выздоровели 121 человек.
"На сегодняшний день в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус преодолели 2667 жителей Киева", - отметил Кличко.
Он добавил, что на сегодняшний день в столичных больницах с коронавирусом находятся 283 больных, из них 19 детей. 45 больных - в тяжелом состоянии, 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Еще 38 пациентов - в медучреждениях с подозрением на коронавирус.
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