С 21 июля в Днепре ищут пропавшего без вести Лендзинского Виталия Сергеевича. В тот день он вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Где мужчина находится сейчас - никто понятия не имеет, сообщает "Информатор".

Мужчина живет на Тополе-1. Со слов близких, он ушел из дома в районе 11:00, но куда направился - никто не знает. Состоит на учете у психиатра. С детства имеет инвалидность - у мужчины задержка в развитии.

Был одет в домашние тапочки, синяя футболка, синие спортивные штаны.

Раньше он уходил из дома и зачастую его находили в районе парка имени Шевченко. Ведет себя тихо, внимания не привлекает. Абсолютно безобиден. Документов при себе нет.

Родные Виталика просят о помощи. Если вдруг вы где-то заметили этого мужчину или знаете что-то о его местонахождении мужчины - передайте информацию в Шевченковское отделение полиции: (097) 240-07-97, маме Виталика - (068) 419-77-20, или в ОО "Поиск пропавших детей" - 732-07-00, (098) 162-11-84.

Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.

Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.

Напомним, что под Киевом третий день ищут 14-летнюю девочку. Так, 14-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Она была одета в зимнюю голубую куртку, черные джины и черные угги.