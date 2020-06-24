Названы самые популярные детские имена в Украине [ Редактировать ]
Артем и Софья стали самыми популярными именами, которые украинцы выбирали для своих детей в 2020 году. Эти имена являются самыми распространенными в большинстве регионов. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Также родители отдавали предпочтение таким мужским именам, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.
Среди девичьих имен довольно популярными оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.
В 2019 году украинцы предпочитали выбирать для своих детей следующие имена:
- Киев: мальчики - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк; девочки - Соломея, Мария, Варвара, Милана, Арина.
- Киевская область: мальчики - Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег, Роман; девочки - Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София.
- Черкасская область: мальчики - Богдан, Максим, Тимофей, Назар, Иван; девочки - Вероника, Ева, Виктория, Анна, Диана.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области родители-ромы назвали своего сына Зеленский.
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