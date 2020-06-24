Артем и Софья стали самыми популярными именами, которые украинцы выбирали для своих детей в 2020 году. Эти имена являются самыми распространенными в большинстве регионов. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Также родители отдавали предпочтение таким мужским именам, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.

Среди девичьих имен довольно популярными оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

В 2019 году украинцы предпочитали выбирать для своих детей следующие имена:

Киев : мальчики - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк; девочки - Соломея, Мария, Варвара, Милана, Арина.

: мальчики - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк; девочки - Соломея, Мария, Варвара, Милана, Арина. Киевская область : мальчики - Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег, Роман; девочки - Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София.

: мальчики - Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег, Роман; девочки - Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София. Черкасская область: мальчики - Богдан, Максим, Тимофей, Назар, Иван; девочки - Вероника, Ева, Виктория, Анна, Диана.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области родители-ромы назвали своего сына Зеленский.