Цена золота превысила $1900 впервые с осени 2011 года [ Редактировать ]
В пятницу, 24 июля, золото подорожало на 0,6%, превысив $1900 за тройскую унцию (31,1 грамма) в ходе торгов на нью-йоркской товарной бирже Comex. Это максимальное значение с 21 сентября 2011 года.
В этом месяце цена на желтый металл уже била рекордные показатели. 7 июля его стоимость доходила до $1803,3 за тройскую унцию.
Котировки желтого металла толкают вверх как напряженные отношения США и Китая, так и политика денежного стимулирования национальных экономик финансовыми регуляторами. По данным Bank of America, в странах "Большой двадцатки" (G20) программа помощи превышает $7 трлн. Так власти США закачивают в национальную экономику $3,7 трлн, Европа - $1,7 трлн. Параллельно с этим центральные банки снижают учетные ставки, а Федеральная резервная система США, опустив ставку почти до нуля, рассматривает вариант отрицательных ставок.
Стремительный рост цен на золото связывают с опасениями второй волны пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что новая волна COVID-19 заставит национальные правительства снова ужесточать карантин, что приведет к еще более сильному обвалу экономик. Неопределенность относительно будущего мировой экономики подталкивают инвесторов вкладывать средства в надежные проверенные активы.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее ученые создали вещество, извлекающее золото из электронного мусора.
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