Maruv обокрали: полицейские задержали преступника [ Редактировать ]
В Киеве задержали мужчину, который обокрал машину известной украинской певицы Maruv. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города Киев.
"Злоумышленником оказался гражданин другого государства", - отметили в полиции.
Напомним, сообщение о краже из автомобиля знаменитости поступило 12 января. Неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и ценностями.
В результате следственных действий установили личность подозреваемого в краже, а затем задержали иностранца 1979 года. При проведении обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства.
Мужчина арестован с правом выхода под залог в размере 630 тысяч гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Раньше сообщалось о том, что Maruv напугала фанатов мистическим образом. А также певица рассердила поклонников новым образом.
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