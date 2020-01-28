Ани Лорак похвасталась роскошной фигурой [ Редактировать ]
Известная певица Ани Лорак, которая недавно восхитила фанатов ярким фото, показала свои тренировки с балетом в соцсети. Так, публикация появилась в Instagram артистки.
"Сегодня репетируем с балетом! Будем радовать и удивлять наших любимых зрителей!", - подписала публикацию звезда.
Фото: instagram.com/anilorak
Поклонники оценили новый снимок Лорак. Они похвалили ее за упорство и написали артистке много комплиментов и теплых слов.
"Какая умница", "Молодец", "Красивая", "Самая лучшая", "Огонь", "Каролина, удачи!", "Любим тебя", "Прекрасная фигура", "Красоточка", "У вас лучшая команда", "Худышка такая", "Шикарно", "Супер тело", - написали восхищенные фанаты.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль "взорвала" сеть пикантным фото. А также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Кроме того, Леся Никитюк восхитила поклонников своими секретами красоты. А также Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть пикантным фото.
по теме
Ани Лорак с гитарой восхитила фанатов ярким фото
Известная певица Ани Лорак показала новый снимок со студии звукозаписи
Ани Лорак вдохновила фанатов новым фото
Известная певица Ани Лорак порадовала сеть новым фото
Ани Лорак взбудоражила сеть ярким образом
Так, соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram
Тина Кароль "взорвала" сеть пикантным образом
Так, в своем Instagram артистка разместила фото, которым восхитились множество поклонников
Лобода поразила теплым фото с дочерьми
Так, на фото Лобода позирует в обнимку с детьми