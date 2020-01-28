Известная певица Ани Лорак, которая недавно восхитила фанатов ярким фото, показала свои тренировки с балетом в соцсети. Так, публикация появилась в Instagram артистки.

"Сегодня репетируем с балетом! Будем радовать и удивлять наших любимых зрителей!", - подписала публикацию звезда.

Фото: instagram.com/anilorak

Поклонники оценили новый снимок Лорак. Они похвалили ее за упорство и написали артистке много комплиментов и теплых слов.

"Какая умница", "Молодец", "Красивая", "Самая лучшая", "Огонь", "Каролина, удачи!", "Любим тебя", "Прекрасная фигура", "Красоточка", "У вас лучшая команда", "Худышка такая", "Шикарно", "Супер тело", - написали восхищенные фанаты.

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