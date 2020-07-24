А на Дніпропетровщині своя пошукова операція. Там теж добу шукають водія приміської маршрутки, який утік після аварії. І це при тому, що його вина в ДТП - неоднозначна і не доведена.

Та результат сумний: 15 людей травмовані, троє з них у реанімації. Про стан потерпілих і пошуки винуватця - розкаже Олена Мендалюк.

Палата дніпровської лікарні. Саме тут завершилася поїздка приміською маршруткою для пані Любові та ще для 12 її попутників. Жінка показує численні синці на руках.

У меня затылочная часть и вот это все полностью от ударов. Я не знаю об что я ударилась, там металические палки.

Каже, і подумати не могла, що її звичний рейс - з дачі додому - скінчиться саме так.

Любов Піддубна, постраждала:

Случился какой-то хлопок. Я лично слышала только хлопок. А потом автобус начал клониться, падать с той стороны где водитель. Потом всех же кинуло туда, на ту сторону, на тех людей что там были. И мы сверху, кто стоял, и кто сидел.

У салоні було зо два десятки людей. І вже за кілька секунд після падіння вони відчули запах газу. Хто міг, почав самотужки вибиратися з автобуса. Кликали водія на допомогу. Але той уже втік.

Надія Неклеса, постраждала:

Когда я выкарабкалася, я увидела как бежит наш водитель. Я за ним. Кричу ему помогите мне, а он выскочил и убежал.

Люди самі собі викликали швидку. Переломи рук і ніг, струси, забої. Це діагнози, які пасажири почули від лікарів. Тут у стаціонарі зараз 12 людей. І з них троє у реанімації. Одна жінка у вкрай тяжкому стані.

Ростислав Винар, генеральний директор Кам'янської міської лікарні швидкої допомоги:

Це набряк легенів і всі процеси, що з цим пов'язані. Є певна позитивна динаміка, але прогноз поки що не можу говорити.

А водія вже добу шукають правоохоронці. Його немає ні за місцем проживання, ні в родичів. "Подробиці" намагалися взяти коментар у перевізника, однак у офісі дверей нам не відчинили.

В асоціації перевізників розкривають подробиці. Водієві - 45. На підприємстві працює вже 4 роки. Жодних нарікань на його роботу чи штрафів не мав. Його автобус перед рейсом перевірили. І пояснюють: через жахливий стан дороги пробило колесо, водій втратив кермування і вилетів у кювет.

Михайло Тонконогий, голова профспілки автомобілістів і автоперевізників у Дніпропетровській області:

Попередньо, дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали люди сталася не з вини водія. Тому що на цьому напрямку вкрай низька якість дорожнього покриття.

Та остаточну причину аварії мають назвати слідчі. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Ганна Старчевська, начальник управління комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Будуть призначені відповідні експертизи, для того щоб встановити механізм цієї аварії.

Якщо вину водія доведуть, йому загрожує до 3 років позбавлення волі.