Apple перенесет презентацию новых iPhone на конец октября [ Редактировать ]
Американская корпорация Apple проведет традиционную презентацию новых моделей iPhone на месяц позже запланированного - в конце октября. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в Японии и Китае. В октябре выйдет iPhone 12 с поддержкой 4G, а в ноябре - смартфон с 5G.
В апреле The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что Apple выпустит новые флагманские модели iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного. Задержка производства новых моделей iPhone связана с временной приостановкой работы заводов из-за коронавируса.
По данным Bloomberg, Apple в текущем году планирует выпустить четыре смартфона. Два модели премиум-класса должны заменить iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Другие модели будут преемниками базовой модели iPhone 11.
iPhone 12 Pro будет иметь размеры 6,1 или 6,7 дюйма и может иметь дисплей с частотой обновления 120 Гц ProMotion, как последние модели iPad Pro.
Ожидается, что все четыре модели iPhone будут иметь OLED-дисплеи и поддержку 5G.
Ранее сообщалось, что Apple набирает сотрудников в украинский офис.
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