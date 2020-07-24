Американская корпорация Apple проведет традиционную презентацию новых моделей iPhone на месяц позже запланированного - в конце октября. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в Японии и Китае. В октябре выйдет iPhone 12 с поддержкой 4G, а в ноябре - смартфон с 5G.

В апреле The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что Apple выпустит новые флагманские модели iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного. Задержка производства новых моделей iPhone связана с временной приостановкой работы заводов из-за коронавируса.

По данным Bloomberg, Apple в текущем году планирует выпустить четыре смартфона. Два модели премиум-класса должны заменить iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Другие модели будут преемниками базовой модели iPhone 11.

iPhone 12 Pro будет иметь размеры 6,1 или 6,7 дюйма и может иметь дисплей с частотой обновления 120 Гц ProMotion, как последние модели iPad Pro.

Ожидается, что все четыре модели iPhone будут иметь OLED-дисплеи и поддержку 5G.

Ранее сообщалось, что Apple набирает сотрудников в украинский офис.