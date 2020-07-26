Друга хвиля коронавірусу? Чи буде вона і коли? Україна ще не впоралася з першою, а в Європі вже на повну готуються до нового удару COVID-19. Через спалах в Іспанії - Велика Британія та Норвегія запровадили 14-денний карантин для тих, хто повертається звідти. А на всій території ЄС посилюють масковий режим.

Чи впровадять знову тотальний карантин у Європі - розкаже наша кореспондентка Олена Абрамович.

Вечір четверга. Набережна поблизу Нанта. Франція. Подихати тут морським бризом вільно - тепер не можна. Бо кілька годин тому місцева влада ухвалила нові правила, і негайно відрядила поліцейських патрулювати.

До вашого відома, від сьогодні треба бути обов'язково в масках на всій території порту. У вас є з собою? Будь ласка, одягніть, щоб вона прикривала рот і ніс. Чудово. Гарного відпочинку.

Досі масковий режим для французів, як і бельгійців та жителів кількох інших європейських країн був обов'язковим лише в громадському транспорті. Та цього тижня - зі сплеском захворювань на COVID-19 - прикривати обличчя неодмінно треба в усіх громадських місцях.

Британцям наказали носити маски у шопінгових центрах і магазинах з п'ятниці.

Ну, мені вони не подобаються, але якщо це потрібно для безпеки людей, то це робити треба. Хоча, звісно, важко зрозуміти, що вчора їх не вимагали носити, а сьогодні це вже обов'язок. Що змінилося за день? Але якщо треба то треба.

Гелен Курран, вчителька:

Була сьогодні вранці в супермаркеті: хтось у масці, хтось без. Хтось опустив її нижче носа, чи навіть рота. Я ношу і підтримую нововведення.

У Бельгії жорсткіші правила стартують від суботи. Тут скасували послаблення карантину, заплановане на 1 серпня. Бо за останні дні кількість випадків захворювання на СOVID-19 зросла удвічі, а подекуди і втричі.

Софі Вільмес, прем'єр-міністр Бельгії:

Із цієї суботи, 25 липня, у масках треба обов'язково бути також на базарах, ярмарках, шопінгових вулицях та у будь-яких велелюдних місцях - як публічних, так і приватних.

Побачити бельгійців на шопінгових вулицях у маска можна уже давно - проте досі це була лише рекомендація. І дотримувалися її не всі.

Щоб зрозуміти, що таке носити маски для західних європейців, достатньо поглянути на їхні традиції вітань. При зустрічі, а часто навіть під час знайомства, бельгійці, як і французи чи італійці - цілують одне одного. Тому логічно, що маскові режими тут спрацюють лише за умови контролю та штрафів.