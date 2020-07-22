Умерла известная джазовая певица и актриса [ Редактировать ]
Известная британская джазовая певица и актриса Энни Росс умерла в возрасте 89 лет.
Об этом сообщает The Washington Post.
По словам инсайдеров, артистка скончалась в своем доме на Манхэттене. Как пояснил ее бывший менеджер Джим Коулман, Росс страдала от болезней сердца и эмфиземы.
Энни Росс была участницей джазового вокального трио Lambert, Hendricks & Ross, вместе с которым она записала семь альбомов. В 1962 году певица покинула коллектив и открыла собственный ночной клуб в Лондоне, где выступали такие звезды, как Джо Уильямс, Нина Симон, Блоссом Дири и Эррол Гарнер.
В 1943 году Росс снялась в своей первой полнометражной картине "Представляя Лили Марс". Она также снималась в таких фильмах, как "Игрок", "Короткий монтаж", "Сбрось маму с поезда", "Голубое небо", "Салон Китти", "Янки", "Прибавьте громкость" и "Супермен 3".
Ранее сообщалось, что звезда сериала "Ксена: принцесса-воин" умерла за сутки до дня рождения.
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