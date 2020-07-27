27-28 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит поездку в Польшу, в ходе которой посетит Варшаву и Люблин, и встретится с польским и литовским коллегами. Об этом сообщается на сайте МИД.

В первый день визита министр проведет в Варшаве переговоры с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Оба министра также примут участие в церемонии официального открытия нового корпуса посольства Украины в Польше, где размещены консульский отдел диппредставительства. В тот же день Кулеба встретится с представителями украинской общины.

На следующий день, 28 июля, Кулеба вместе с Чапутовичем и главой МИД Литвы Линасом Линкявичус совместно посетят штаб международной литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбрига им. Великого гетмана Константина Острожского в Люблине. В завершение визита предполагается принятие совместной декларации трех министров.

Ранее Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу.