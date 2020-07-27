В Львовской области молодой человек истязался над котенком, посадив его в стеклянную банку и закрыв ее крышкой.

Об этом сообщает пресс-служба Червоноградского отделения полиции.

По информации, правоохранители нашли мучителя и провели его задержание.

Сообщаем, что парня, который закрыл в банке котенка и выставил это видео в Instagram, работниками полиции найдено.

Отмечается, что злоумышленника направили в Сокальское отделение полиции Червоноградского отдела полиции ГУНП во Львовской области для проведения проверки и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту жестокого обращения с животными.

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