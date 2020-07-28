Во вторник, 28 июля, на Донбассе зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

Шаравара уточнил, что утром противник совершил обстрел позиций военных неподалеку Шумив из подствольного гранатомета.

Сейчас подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника, отметил спикер.

Ранее мы писали о том, что Североатлантический Альянс приветствует договоренности, достигнутые в Трехсторонней контактной группе относительно прекращения огня на Донбассе.