Североатлантический Альянс приветствует договоренности, достигнутые в Трехсторонней контактной группе относительно прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО, передает "УНН".

"Мы приветствуем соглашение в Трехсторонней контактной группе о дополнительных мерах по укреплению прекращения огня на востоке Украины", - говорится в заявлении.

В Альянсе подчеркнули, что только "надежное прекращение огня защитит гражданское население от большего вреда и позволит полностью выполнить Минские соглашения".

Ранее Украина получила новый статус в НАТО.