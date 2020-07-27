Прекращение огня на Донбассе: реакция НАТО [ Редактировать ]
Североатлантический Альянс приветствует договоренности, достигнутые в Трехсторонней контактной группе относительно прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО, передает "УНН".
"Мы приветствуем соглашение в Трехсторонней контактной группе о дополнительных мерах по укреплению прекращения огня на востоке Украины", - говорится в заявлении.
В Альянсе подчеркнули, что только "надежное прекращение огня защитит гражданское население от большего вреда и позволит полностью выполнить Минские соглашения".
по теме
В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе
В среду, 22 июля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы
Катастрофа МН17: в ЕС сделали важное заявление
Европейский союз продолжает испытывать глубокое сочувствие ко всем тем, кто потерял своих близких
Стратегия деоккупации Крыма готова - МИД
Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сделала заявление
Прекращение огня на Донбассе: глава ОБСЕ сделал заявление
Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама приветствовал достигнутое в Минске соглашение
В России не видят основания для "нормандской встречи"
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины