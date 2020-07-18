В центре Харькова нашли завернутый в ковер труп (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 18 июля, в Харькове обнаружили тело мужчины, которое было завернуто в ковер и полиэтиленовый пакет. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Утром правоохранителям поступило сообщение, что возле гаражей по проспекту Маршала Рыбалко в Немышлянском районе находится большой пакет, от которого исходит неприятный запах.
Полицейские, которые прибыли на вызов, обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовий пакет.
Правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства его смерти.
Ранее сообщалось, что в Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой.
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