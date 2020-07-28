Волонтери зібрались на "велике прибирання" Тиси [ Редактировать ]
Велике прибирання. Кілька сотень мішків сміття назбирали волонтери з берегів Тиси. Всі відходи підуть на переробку. Як провести час на узбережжі з користю, розкаже Мар'яна Мартин.
Рукавиці, гумові чоботи та мішки - такий дрескод для всіх, хто прийшов у парк Едельвейс, що в Ясіні. Тут - велике прибирання річки Тиса.
Відходи одразу сортуватимуть. Пакети різних кольорів та щільності - для різних відходів.
Щоб вона не потрапляла на полігон, а пішла для якоїсь справи. Воно тяжке і збираємо у такі мішки з буквою "С".
Бейла Франц, природоохоронець:
Процентів 15 почали сортувати сміття, люди бачать що це проще, треба просто щоб люди зрозуміли шо то не є вища математика, що там нема нічого складного і так даже легше бо не треба думати куди то викинути.
Такі толоки чоловік організовує не вперше. Спочатку прибирав річку сам. Із року в рік прибирання стали масовішими. Допомагають закарпатським природоохоронцям навіть столичні активісти.
Олена, приїхала на толоку з Києва:
Екологічна свідомість нам дуже важлива. Тому коли побачили що цього року до такої ініціативи можна домучитися, ми запропонували дітям, і всі сказали з задоволенням звичайно ми хочемо.
Дітей цього року і справді багато.
Ангеліна, учасниця толоки:
Ми все ж таки діти, інколи і ми прибираємо, нас все ж таки більше уваги звертають ніж на дорослих, тому треба показувати це, показувати приклад дорослим, бо треба змінювати нашу планету.
Та проблема з непотребом актуальна. Береги Тиси потопають у смітті.
Євген, учасник толоки:
Люди є неадекватні, которі не розуміють, куди вони мають кидати мусор.
За кілька годин роботи назбирали сотні мішків відходів. Їх активісти доставили в пункт прийому вторсировини.
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