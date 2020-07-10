Самая большая натуральная грудь: украинка в книге рекордов (фото) [ Редактировать ]
"Самая большая женская натуральная грудь" - такое название получил новый украинский рекорд. Как сообщила в Facebook руководитель "Национального реестра рекордов" Лана Ветрова, ранее в этой номинации уже было зарегистрировано два достижения украинских красавиц.
В 2015 году рекорд установила винничанка Надежда Щербань, а в 2016-м - полтавчанка Анна Рекало. У обоих - грудь 11-го размера.
Сейчас пальму первенства перехватила представительница модельного бизнеса 32-летняя Мила Кузнецова. У девушки 13-й размер груди, объем бюста Милы - 133см.
Обязательным условием для претендентки на этот рекорд является прохождение медицинского обследования, которое должно доказать натуральность груди. Поэтому надо пройти маммографию в специализированном центре.
Ранее сообщалось, что украинка попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав самую большую коллекцию предметов в виде насекомых - божьих коровок.
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