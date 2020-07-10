"Самая большая женская натуральная грудь" - такое название получил новый украинский рекорд. Как сообщила в Facebook руководитель "Национального реестра рекордов" Лана Ветрова, ранее в этой номинации уже было зарегистрировано два достижения украинских красавиц.

В 2015 году рекорд установила винничанка Надежда Щербань, а в 2016-м - полтавчанка Анна Рекало. У обоих - грудь 11-го размера.

Сейчас пальму первенства перехватила представительница модельного бизнеса 32-летняя Мила Кузнецова. У девушки 13-й размер груди, объем бюста Милы - 133см.

Обязательным условием для претендентки на этот рекорд является прохождение медицинского обследования, которое должно доказать натуральность груди. Поэтому надо пройти маммографию в специализированном центре.

Ранее сообщалось, что украинка попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав самую большую коллекцию предметов в виде насекомых - божьих коровок.