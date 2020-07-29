Ситуация с COVID-19 вызывает беспокойство - ОП [ Редактировать ]
В Офисе президента Украины сообщили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом вызывает беспокойство. В связи с этим в Минздраве доложили, как будут делить украинские территории на новые зоны согласно эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине за последние сутки превысило 1000, и это вызывает беспокойство", - шла речь на совещании членов правительства и силовиков в ОП.
В связи с этим глава Минздрава Максим Степанов доложил о разделении территории на новые "зеленые" и "красные" зоны по европейским стандартам, где эпидемиологическую ситуацию будут рассматривать отдельно в каждой области, городе и районе.
Ранее мы писали, что ВОЗ спрогнозировала появление вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.
по теме
"Этот вирус другой": ВОЗ опровергла сезонность COVID-19
Всемирная организация здравоохранения признала, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности
Создана программа, которая рассчитывает риск смерти от коронавируса
Исследователи используют технологии искусственного интеллекта для прогнозирования риска развития критических состояний у пациентов с тяжелым течением COVID-19
Коронавирус в Киеве: назван район-лидер по количеству заболевших
В столице насчитывается уже 7 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19
Число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло
По состоянию на пятницу, 24 июля, в Украине зафиксировали 62 823 случаев COVID-19
Число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло
Так, за прошедшие сутки заразились COVID-19 еще 673 человека