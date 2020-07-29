В Офисе президента Украины сообщили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом вызывает беспокойство. В связи с этим в Минздраве доложили, как будут делить украинские территории на новые зоны согласно эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине за последние сутки превысило 1000, и это вызывает беспокойство", - шла речь на совещании членов правительства и силовиков в ОП.

В связи с этим глава Минздрава Максим Степанов доложил о разделении территории на новые "зеленые" и "красные" зоны по европейским стандартам, где эпидемиологическую ситуацию будут рассматривать отдельно в каждой области, городе и районе.

Ранее мы писали, что ВОЗ спрогнозировала появление вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.