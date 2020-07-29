В мире активно пытаются найти вакцину от коронавируса Сovid-19. Многих интересует цена будущего лекарства. О том, какие расценки ждут желающих излечиться пишет газета The Financial Times со ссылкой на хорошо информированные источники.

Так, американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину цену примерно $50-60 за курс прививок, что составляет около $25-30 за одну дозу.

Такая цена предполагается для Соединенных Штатов и других стран с высоким уровнем дохода населения, уточнили эксперты.

Другие компании, которые занимаются разработкой вакцины от Сovid-19, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, например, американская Pfizer и германская BioNTtech оценили свои вакцины в $19,5 за дозу, а британо-шведская AstraZeneca - в $3-4.

Ранее мы писали, что ВОЗ спрогнозировала появление вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.