Лікарі Сміли замінили години прийому пацієнтів на акції протесту [ Редактировать ]
А тим часом у містечку Сміла лікарі кількох поліклінік влаштували голодний страйк! Вони скоротили години свого прийому. Приймають хворих лише півтори години, а потім - йдуть акцію протесту. Бо уже три місяці медики працюють задарма, не отримуючи ні копійки. Хто у цьому винен? Розповість Станіслав Кухарчук.
Від ранку пацієнтів трьох смілянських поліклінік зустрічають ось такі оголошення - про скорочення годин прийому. Лікарі планові огляди тепер проводять лише півтори години в день - із восьмої до пів на десяту. Решта часу - лише для невідкладних випадків. Ганна Дмитрівна записалася до офтальмолога, та переживає, що не встигне. Хоча медиків не винить.
Ганна Лихолай, жителька Сміли:
Ну вони ж не постійно будуть бастувать, але ж вони повинні свою думку висказати у цьому ділі …якщо вони не отримують зарплати, то вони ж повинні теж якось виживати в цьому світі.
А смілянським медикам і справді доводиться виживати, у буквальному сенсі слова. Три місяці вони без грошей. Отоларенголог Тетяна Скорик навіть у жорсткий карантин - працювала: щодня у неї на прийомі близько пів сотні пацієнтів. Та зараз, каже, іншого виходу не бачить.
Тетяна Скорик, лікарка отоларинголог Смілянської міської поліклініки:
Ми не знаємо куди вже звертатися, писали в різні установи і листи і ми в принципі будемо робити все, щоб наш заклад працював - ми людям потрібні, але змушені іти на такі речі, бо без фінансування ми не можемо працювати.
Одразу після півторагодинного прийому - лікарі йдуть на акцію протесту під стіни мерії. Ще на початку року місцева вдала зобов'язувалася покрити дефіцит медичного бюджету, але з травня депутати ніяк не можуть зібратися для цього на сесію. Тож викликають їх сиренами і гаслами.
Новопризначений керівник міського відділу охорони здоров'я переконаний: акціями - проблемі не зарадиш. Причина безгрошів'я поліклінік - замала кількість підписаних із Національною службою здоров'я договорів. Вимогам НСЗУ медзаклади не відповідають, тому й самостійно забезпечити себе не можуть.
Сергій Юрчик, виконувач обов'язків начальника відділу охорони здоров'я Смілянського міськвиконкому:
Зараз максимально проводиться робота, щоб позаключати додаткові договору з НСЗУ - це в першу чергу. Там є в них вимоги, які мають виконати керівники комунальних некомерційних підприємств і ми максимально намагаємося прискорити цей процес, щоб фінансування з НСЗУ йшло більше.
Та на виконання вимог служби теж потрібні гроші, а виділити їх може лише міський бюджет. Щоб домовитись із депутатами, аби вони проголосували, потрібне рішення, мер неспроможний.
Олексій Цибко, міський голова Сміли:
Аби грошей в бюджеті не було, так - це була б моя проблема і до мене можна б було апелювати. Але ми гроші не потратили.
Поки ж чиновники й депутати жонглюють поясненнями та звинуваченнями, медики - у відчаї. Якщо їх не почують, вони готові до повного страйку.
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