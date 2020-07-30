Полиция ищет Цезаря Юлия-Галарьирогайлальирозра, который напал на синагогу в Мариуполе (видео) [ Редактировать ]
Полиция разыскивает злоумышленника, который 28 июля напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника. Как сообщает полиция Донецкой области, нападавшего зовут Юлий Цезарь.
Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования.
Последний раз тезку римского императора видели 29 июля вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он двигался в направлении села Сопино, при себе имел хозяйственную сумку в клеточку.
Среди примет злоумышленника полицейские указывают: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы - сбритые на висках. Был одет в черные спортивные брюки и черную рубашку с длинным рукавом.
Правоохранители предупреждают, что Юлий Цезарь опасен и может иметь при себе нож.
В сети люди, которые знают семью Цезаря, пишут, что он родом из Мариуполя. Странное имя объясняет тем, что отец на спор назвал его, выиграв $500.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе в страшном ДТП пострадали 5 человек.
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