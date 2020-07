В сети появилось видео, как игривый тюлень пытается впечатлить безразличную кошку. "Звезда" видео выполз из воды, лег лодочкой, раскачивается из стороны в сторону. Ролик публикует пользователь Twitter.

Кошку такие "заигрывания" не впечатлили, она на него даже не смотрит.

Тем не менее, ролик стал популярным в сати и у тюленя по\явилась "армия" фанатов.

This is the best video of a seal trying to impress a cat that you’ll see all day. pic.twitter.com/j4RAzcyCO5