Кошка проигнорировала "заигрывающего" тюленя (видео) [ Редактировать ]
В сети появилось видео, как игривый тюлень пытается впечатлить безразличную кошку. "Звезда" видео выполз из воды, лег лодочкой, раскачивается из стороны в сторону. Ролик публикует пользователь Twitter.
Кошку такие "заигрывания" не впечатлили, она на него даже не смотрит.
Тем не менее, ролик стал популярным в сати и у тюленя по\явилась "армия" фанатов.
This is the best video of a seal trying to impress a cat that you’ll see all day. pic.twitter.com/j4RAzcyCO5— socially distant steve (@IGotsSmarts) July 26, 2020
Смотрите также, как тюлень едва не отнял маску у аквалангиста.
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