Снесенные крыши и поваленные деревья: на Донбассе пронесся ураган [ Редактировать ]
Ураган на Донбассе / Фото: соцсети
В поселке Великая Новоселка ветром снесло крыши жилых домов, ураган повалил деревья и опоры электропередач. Стихия обесточила населенный пункт.
Ветер сорвал крышу со здания больницы. Это новая крыша, ее только год как установили. Много денег потратили. Но это совсем другая история.
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