В Киеве, 1 августа, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Рудзько - подозреваемый в избиении и попытке изнасилования женщины в поезде Мариуполь-Киев. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

фото: facebook

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции.

Преступник Виталий Рудзько/Фото: facebook

Напомним, ранее мы сообщали, что в поезде "Мариуполь-Киев" мужчина пытался изнасиловать женщину на глазах у ее маленького сына.

Как мы ранее писали, полиция обнародовала имя насильника, который напал на женщину в поезде.

Читайте также, в Киеве в жутком ДТП мужчине оторвало ногу.