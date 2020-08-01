Суд избрал меру пресечения подозреваемому в попытке изнасилования женщины в поезде [ Редактировать ]
В Киеве, 1 августа, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Рудзько - подозреваемый в избиении и попытке изнасилования женщины в поезде Мариуполь-Киев. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
фото: facebook
Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции.
Преступник Виталий Рудзько/Фото: facebook
Напомним, ранее мы сообщали, что в поезде "Мариуполь-Киев" мужчина пытался изнасиловать женщину на глазах у ее маленького сына.
Как мы ранее писали, полиция обнародовала имя насильника, который напал на женщину в поезде.
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