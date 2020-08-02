В городе Старый Самбор Львовской области от коронавируса погиб начальник центра первой медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Старосамборского райсовета.

По информации, 59-летний Василий Савенко возглавил центр во время начала реформ.

Сегодня преждевременно оборвалась жизненная тропинка Василия Савенко, директора Старосамборского центра первичной медицинской помощи... Савенко возглавил первичное звено медицины в бурное время реформ и достойно справился с вызовом.

Отмечается, что в августе мужчине должно было исполнится 60 лет.

Фото: zaxid.net

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