Под Львовом коронавирус "убил" директора медучреждения [ Редактировать ]
В городе Старый Самбор Львовской области от коронавируса погиб начальник центра первой медицинской помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Старосамборского райсовета.
По информации, 59-летний Василий Савенко возглавил центр во время начала реформ.
Сегодня преждевременно оборвалась жизненная тропинка Василия Савенко, директора Старосамборского центра первичной медицинской помощи... Савенко возглавил первичное звено медицины в бурное время реформ и достойно справился с вызовом.
Отмечается, что в августе мужчине должно было исполнится 60 лет.
Фото: zaxid.net
Ранее мы писали, что в Кировоградской области от коронавируса погибли двое братьев-врачей. Оба медика были пожилого возраста.
по теме
Коронавирус в Украине: 920 новых заболевших и 15 жертв
Лидерами по числу новых инфицированных остаются Львовская область (+130), Киев (+95), Ивано-Франковская (+88) и Ровенская области (+85)
Киев снова стал антилидером по коронавирусу
По состоянию на утро, 22 июля, в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19
Галичина и Киев остаются лидерами по распространению коронавируса
Не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом в Кировоградской области. Всего один случай заболевания подтвердился в Херсонской области
В Минздраве рассказали о получении вакцины от коронавируса
Украина договорилась со всеми поставщиками
Коронавирус продолжает "зверствовать" в Киеве
Всего в столице зарегистрировали более 8300 инфицированных