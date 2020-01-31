Мужчина поджег киоск с продавцом из-за ссоры [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, в Тернополе местный житель после конфликта решил сжечь киоск вместе с продавцом внутри. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Спасателям поступила информация о том, что в городе мужчина поджег торговый киоск. Как выяснилось, мужчина поспорил с владелицей торговой точки. Злоумышленник начал угрожать, но никто не воспринял его слова всерьез.
"На момент поджога в киоске находилась продавец. Она заметила мужчину с бутылкой, но не думала, что в ней - бензин. Злоумышленник, облив палатку, поджег ее. Женщина не пострадала, поскольку сразу выскочила из киоска", - говорится в сообщении.
41-летний поджигатель в содеянном сознался.
Ранее мы писали о том, что в центре Одессы горел памятник архитектуры. А также утром, 27 января, вспыхнуло здание Минкульта. Отмечается, что пожарные спасли четверо человек.
Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв. Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
Напомним, что в Австрии бушуют пожары. Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет.
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