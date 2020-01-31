В четверг, 30 января, в Тернополе местный житель после конфликта решил сжечь киоск вместе с продавцом внутри. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте также В Одессе на парковке вспыхнуло несколько автомобилей

Спасателям поступила информация о том, что в городе мужчина поджег торговый киоск. Как выяснилось, мужчина поспорил с владелицей торговой точки. Злоумышленник начал угрожать, но никто не воспринял его слова всерьез.

"На момент поджога в киоске находилась продавец. Она заметила мужчину с бутылкой, но не думала, что в ней - бензин. Злоумышленник, облив палатку, поджег ее. Женщина не пострадала, поскольку сразу выскочила из киоска", - говорится в сообщении.

41-летний поджигатель в содеянном сознался.