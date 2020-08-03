Один заключенный выкупил все места в камере повышенного комфорта в Запорожском следственном изоляторе. Об этом сообщает на своей страничке в соцсети Офис омбудсмена Украины.

31 мая 2020 в Запорожском СИЗО введен экспериментальный проект по обустройству и функционированию камеры с улучшенными условиями, в которой заключенные могут попасть, заплатив 3 410 гривен в месяц. Однако, воспользоваться этой услугой узники СИЗО не смогут, потому что все три места в этой камере оплатило одно лицо.

Вместе с тем во время инспекции Запорожского СИЗО проверяющие отметили множество нарушений. Прежде всего крайне неудовлетворительное состояние ряда камер, где вынуждены находиться задержанные:

стены и потолок камер покрыты грибком и плесенью;

отсутствуют сливные бачки;

изношенные матрасы, подушки и одеяла;

ограниченный доступ к питьевой воде;

в камерах тараканы и клопы.

Кроме того, в медицинской части больным заключенным оказывают медицинскую помощь через металлические решетки. В частности, так делают внутримышечные и внутривенные инъекции.

Ранее сообщалось, что в Кабмине создается законопроект о частных СИЗО.