Півтора мільйона гривень. Стільки за липень надійшло до бюджету Києва за недотримання правил паркування. Де найчастіше порушують? І як "забирають" машини у столицях України та США?

Мої колеги, Богдан Вербицький та Дмитро Анопченко порівняли "евакуаторні" реалії двох міст. Тож де правила м'якші, а штрафи більші? Подивімося.

Анна Голосінська, керівниця пресслужби Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:

Водії не хочуть платити. Їм краще запаркуватись десь там на тротуарі.

Бо, кажуть, "стояти ж недового"! Тож... навіщо платити?

Олександр Хохлов, головний інспектор із паркування:

П'ять хвилин, аптека. Маленька дитинка. Всі стандартні відмазки.

Навіть вони не врятують вас від штрафів та евакуації транспортного засобу. У скільки може обійтися "заощадження" на парковці? Ми провели власну інспекцію вулицями Києва та Вашингтона. Аби дізнатися, Як евакуюють машини у нас, і як це роблять за океаном?

Бесарабська площа. Це - справжня Мекка неправильного паркування в столиці. Залишати машину тут можна лише на одному боці цієї дороги. Ось ці сині смуги - місце комунального паркування.

Анна Голосінська, керівниця пресслужби Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:

Де можна платити через паркомат, через смс, через теж смартсіті. Є паркінги в торгових центрах.

Та місця тут, на Бесарабці, всім не вистачає. Тож протягом дня звідси евакуйовують...

Олександр Хохлов, головний інспектор із паркування:

Звідси десь 10, це точно.

Вивозять і з тротуарів, і з перехресть, і з проїжджої частини. Бо багато водіїв зупиняються тут навіть на Другій смузі. Як приміром, ось цей мікроавтобус.

Олександр Хохлов, головний інспектор із паркування:

Штраф будем виписувать. Ось, стоянка в другому ряду. - Скажіть, чому стоїте в другому ряду? Не закривайтеся від нас!

Протягом десяти днів водій має сплатити 250 гривень штрафу. Якщо ні, сума збільшиться.

Олександр Хохлов, головний інспектор із паркування:

Так - 510. Плюс послуги евакуатора це десь обходиться в 1800-2000 гривень.

І оплачують ці послуги майже щодня 300 водіїв. Загалом тільки за липень горе-паркувальники сплатили штрафів майже на три мільйони гривень!

Анна Голосінська, керівниця пресслужби Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:

Парковка на пішохідному переході, або на перехрестях, або там на виїзді з приватних територій. Найбільше порушники зупиняються в смугах громадського транспорту. І на велосмугах.

А ще - на тротуарах, як ось цей кроссовер.

Міряє метром відстань від машини, до бордюру

Рівно метр! Метр і 4 см. Повинно бути два.

Відомості про автомобіль заносять у спеціальну електронну базу і евакуйовують на штрафмайданчик. Їх у столиці три.

Анна Голосінська, керівниця пресслужби Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:

Один по Хоткевича 20б, Набережно-лугова, 4 і Туполєва, 19.

Тут, у Сполучених штатах, дуже легко залишитися без машини - так багато випадків, коли евакуатор може її забрати. І водночас дуже легко цього уникнути, адже є чіткі і зрозумілі правила.

Якщо спеціального знака в цьому кварталі немає, то за будь-яке порушення правил паркування - лише штраф. Квитанцію просто на скло покладуть.

Евакуатор може забрати авто тільки у двох крайніх випадках: коли, як зараз, воно блокує проїзд або перекриває виїзд між будинками.

Або коли ,як тут, сильно "вилазить" на перехрестя або пішоходний перехід займає.

Тобто коли місто не попередило, що може евакуювати, і ти сам явно не порушуєш, то й машина - у безпеці.

Та переважно (особливо у центрі міста) є знак. Ось, дивіться - зелена стрілка ліворуч, червона праворуч. У напрямку зеленої паркуватися можна, в напрямку червоної - є небезпека, що евакуюють. Але навіть якщо це й станеться - на самому знаку завжди є номер, куди подзвонити, щоб дізнатися, де твоє авто. Часто це прямий телефон компанії, що здійснює евакуацію. І знову ж - вивезти машину вона може тільки з тієї ділянки, де є позначка про заборону пакуватися.

Багато штатів останніми роками ухвалили спеціальні закони, які не просто регулюють евакуацію, а прописують так багато деталей, що мають захистити водія.

І приклад для всієї Америки - Каліфорнія. Там є 10 чітких правил, 10 нормативів.

"Правило однієї години". Навіть якщо машина припаркована неправильно, її можна евакуювати лише, якщо вона простоїть 60 хвилин.

"Правило вчасного повернення". Якщо водій повернувся, а його машину вже вантажать - то її зобов'язані віддати.

"Правило десяти миль". Відвезти авто з вулиці евакуатор може лише на найближчий майданчик. Та ще й все повинні записувати на відео - щоб ти міг оскаржити або роздивитися, - звідки раптом з'явилися, приміром, подряпини.

У Києві подібних правил немає. Щоправда, і евакуюють у столиці не так масштабно як в Америці, бо спецмашин бракує. Не рятують навіть приватні евакуатори. Та чи порацюватимуть вони взагалі? Бо минулого тижня до суду подали позов на КМДА з вимогою визнати евакуацію протиправною.