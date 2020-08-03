Правила евакуації: як "забирають" машини у столицях України та США? [ Редактировать ]
Півтора мільйона гривень. Стільки за липень надійшло до бюджету Києва за недотримання правил паркування. Де найчастіше порушують? І як "забирають" машини у столицях України та США?
Мої колеги, Богдан Вербицький та Дмитро Анопченко порівняли "евакуаторні" реалії двох міст. Тож де правила м'якші, а штрафи більші? Подивімося.
Анна Голосінська, керівниця пресслужби Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:
Водії не хочуть платити. Їм краще запаркуватись десь там на тротуарі.
Бо, кажуть, "стояти ж недового"! Тож... навіщо платити?
Олександр Хохлов, головний інспектор із паркування:
П'ять хвилин, аптека. Маленька дитинка. Всі стандартні відмазки.
Навіть вони не врятують вас від штрафів та евакуації транспортного засобу. У скільки може обійтися "заощадження" на парковці? Ми провели власну інспекцію вулицями Києва та Вашингтона. Аби дізнатися, Як евакуюють машини у нас, і як це роблять за океаном?
Бесарабська площа. Це - справжня Мекка неправильного паркування в столиці. Залишати машину тут можна лише на одному боці цієї дороги. Ось ці сині смуги - місце комунального паркування.
Анна Голосінська, керівниця пресслужби Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:
Де можна платити через паркомат, через смс, через теж смартсіті. Є паркінги в торгових центрах.
Та місця тут, на Бесарабці, всім не вистачає. Тож протягом дня звідси евакуйовують...
Олександр Хохлов, головний інспектор із паркування:
Звідси десь 10, це точно.
Вивозять і з тротуарів, і з перехресть, і з проїжджої частини. Бо багато водіїв зупиняються тут навіть на Другій смузі. Як приміром, ось цей мікроавтобус.
Олександр Хохлов, головний інспектор із паркування:
Штраф будем виписувать. Ось, стоянка в другому ряду. - Скажіть, чому стоїте в другому ряду? Не закривайтеся від нас!
Протягом десяти днів водій має сплатити 250 гривень штрафу. Якщо ні, сума збільшиться.
Олександр Хохлов, головний інспектор із паркування:
Так - 510. Плюс послуги евакуатора це десь обходиться в 1800-2000 гривень.
І оплачують ці послуги майже щодня 300 водіїв. Загалом тільки за липень горе-паркувальники сплатили штрафів майже на три мільйони гривень!
Анна Голосінська, керівниця пресслужби Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:
Парковка на пішохідному переході, або на перехрестях, або там на виїзді з приватних територій. Найбільше порушники зупиняються в смугах громадського транспорту. І на велосмугах.
А ще - на тротуарах, як ось цей кроссовер.
Міряє метром відстань від машини, до бордюру
Рівно метр! Метр і 4 см. Повинно бути два.
Відомості про автомобіль заносять у спеціальну електронну базу і евакуйовують на штрафмайданчик. Їх у столиці три.
Анна Голосінська, керівниця пресслужби Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:
Один по Хоткевича 20б, Набережно-лугова, 4 і Туполєва, 19.
Тут, у Сполучених штатах, дуже легко залишитися без машини - так багато випадків, коли евакуатор може її забрати. І водночас дуже легко цього уникнути, адже є чіткі і зрозумілі правила.
Якщо спеціального знака в цьому кварталі немає, то за будь-яке порушення правил паркування - лише штраф. Квитанцію просто на скло покладуть.
Евакуатор може забрати авто тільки у двох крайніх випадках: коли, як зараз, воно блокує проїзд або перекриває виїзд між будинками.
Або коли ,як тут, сильно "вилазить" на перехрестя або пішоходний перехід займає.
Тобто коли місто не попередило, що може евакуювати, і ти сам явно не порушуєш, то й машина - у безпеці.
Та переважно (особливо у центрі міста) є знак. Ось, дивіться - зелена стрілка ліворуч, червона праворуч. У напрямку зеленої паркуватися можна, в напрямку червоної - є небезпека, що евакуюють. Але навіть якщо це й станеться - на самому знаку завжди є номер, куди подзвонити, щоб дізнатися, де твоє авто. Часто це прямий телефон компанії, що здійснює евакуацію. І знову ж - вивезти машину вона може тільки з тієї ділянки, де є позначка про заборону пакуватися.
Багато штатів останніми роками ухвалили спеціальні закони, які не просто регулюють евакуацію, а прописують так багато деталей, що мають захистити водія.
І приклад для всієї Америки - Каліфорнія. Там є 10 чітких правил, 10 нормативів.
"Правило однієї години". Навіть якщо машина припаркована неправильно, її можна евакуювати лише, якщо вона простоїть 60 хвилин.
"Правило вчасного повернення". Якщо водій повернувся, а його машину вже вантажать - то її зобов'язані віддати.
"Правило десяти миль". Відвезти авто з вулиці евакуатор може лише на найближчий майданчик. Та ще й все повинні записувати на відео - щоб ти міг оскаржити або роздивитися, - звідки раптом з'явилися, приміром, подряпини.
У Києві подібних правил немає. Щоправда, і евакуюють у столиці не так масштабно як в Америці, бо спецмашин бракує. Не рятують навіть приватні евакуатори. Та чи порацюватимуть вони взагалі? Бо минулого тижня до суду подали позов на КМДА з вимогою визнати евакуацію протиправною.
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