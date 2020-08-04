Жительница столичного Печерска отравила соседей блинами, подмешав в тесто моющее средство.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи.

По информации, семья с двумя детьми отведала блинов, которые им принесла психически нездоровая соседка, после чего всем стало плохо.

Вчера вечером поступил вызов из Печерского района. Семья с двумя детьми, трех и шести лет, отравилась, поев блинов, в тесто которых, как они узнали, психически больная соседка подлила моющее вещество.

Отмечается, что пострадавшим не понадобилась госпитализация.

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