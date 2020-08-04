Под Николаевом столкнулись 9 автомобилей, есть пострадавшие (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 августа, на трассе Николаев-Ульяновка произошло ДТП с участием 9 автомобилей. Об этом сообщает novosti-n.org.
Участники аварии ехали по трассе со стороны Новой Одессы в направлении Николаева. В районе поворота на аэропорт автомобиль Opel Combo с прицепом во время движения был вынужден резко затормозить.
Водитель ехавшего следом автомобиля Ford Tourneo затормозить не успел и врезался сзади в прицеп "Опеля". Одновременно ехавший в правом ряду Daewoo Lanos начал тормозить, и в него въехал КАМАЗ с прицепом.
Далее все произошло по принципу "домино": в "Форд Торнео" врезалась Daewoo Leganza, в "Леганза" - Ford Fusion, во "Фьюжн" - Skoda Octavia, в "Шкоду" – "Джилли", и, наконец, в "Джилли" въехала грузовая "Газель".
В результате ДТП пострадало два человека - ребенок, ехавший в автомобиле Daewoo Lanos, и девушка-водитель "Шкоды". Обоих пострадавших с места происшествие увезли автомобили "скорой".
Столкнувшиеся автомобили полностью заблокировали движение в направлении Николаева. Транспорт, движущийся в направлении областного центра, объезжает аварию по встречной полосе.
Ранее сообщалось, что под Николаевом грузовик "убил" людей.
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