"Даже не зашили после вскрытия": работники морга отдали роженице тело ребенка в мусорном пакете (фото) [ Редактировать ]
В Днепре тело мертвого ребенка работники морга поместили в мусорный пакет. В таком виде его передали роженице. Об этом написала сама пострадавшая на своей страничке в соцсети Facebook.
По словам женщины, у нее были преждевременные роды на 6-м месяце беременности. Ребенок умер, после чего проводилось вскрытие.
"Выбросили тело моей дочери в мусорный пакет, даже не в целый, а в отрывки, не зашили после вскрытия тело, которое было уже 31 см роста, заломили ей ножки за голову и выбросили туда же, в пакет, резиновые перчатки в крови, в которых работали", - пишет женщина.
Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой.
Роженица отметила, что от тела дочери в роддоме не отказалась и подписала множество документов, чтобы забрать тело для захоронения. При этом женщина предупредила, что будет самостоятельно забирать тело ребенка из морга.
Ранее мы писали о том, что в Крыму нашли тело сына политзаключенного Сулейманова.
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