Количество жертв в результате взрыва в столице Ливана Бейруте приближается к 80 человек.

Об этом сообщает Aljazeera.

По информации, в результате серии взрывов погибли 78 человек. Кроме того, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 4 тысячи человек.

Отмечается, что ударные волны от взрыва нанесли ущерб даже окраинам города.

Напомним, в Бейруте произошел жуткий взрыв более 2700 тонн амиачной селитры, которая хранилась на складе в порту на протяжении 6 лет.