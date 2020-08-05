Взрыв в Бейруте продолжает "уносить" жизни [ Редактировать ]
Фото: Завтра
Количество жертв в результате взрыва в столице Ливана Бейруте приближается к 80 человек.
Об этом сообщает Aljazeera.
По информации, в результате серии взрывов погибли 78 человек. Кроме того, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 4 тысячи человек.
Отмечается, что ударные волны от взрыва нанесли ущерб даже окраинам города.
Напомним, в Бейруте произошел жуткий взрыв более 2700 тонн амиачной селитры, которая хранилась на складе в порту на протяжении 6 лет.
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