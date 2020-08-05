У ВООЗ стурбовані масштабами поширення коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я підрахували, що липень наразі став найгіршим місяцем - за 31 день інфікувалися стільки ж людей, скільки за півроку загалом - майже вісім мільйонів людей