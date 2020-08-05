Коронавирус со страшной силой "атакует" молодых людей [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения обеспокоилась тем, что заболеваемость COVID-19 среди молодежи увеличилась втрое.
Об этом сообщает Reuters.
По информации, исследование шести миллионов случаев инфицирования COVID-19, проведенное сотрудниками ВОЗ из 24 февраля по 12 июля, показало, что процент людей в возрасте 15-24 года, больных коронавирусом, увеличился с 4,5 до 15.
Отмечается, что главной причиной возростания негативной динамики является не соблюдение карантина, а также игнорирования ношения средств защиты.
Ранее мы писали, что ВОЗ объявила наивысший уровень тревоги в связи с пандемией коронавируса. Режим ЧС продлили на 3 месяца.
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