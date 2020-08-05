Ученые изобрели новую вакцину против ВИЧ, которая эффективна при введении каждые 8 ​​недель. Препарат защищает от СПИДа как профилактика от воздействия вируса.

Об этом сообщает "медицинский.укр".

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Новый препарат называется "Каботегравир" (CAB LA) и обладает длительной активностью в организме. Он работает путем профилактики перед воздействием (PrEP), что означает, что вам дают лекарства, которые могут помочь предотвратить инфекцию. Он принимается каждые 8 ​​недель в виде инъекций .

"Каботегравир" был более эффективен, чем ранее разработанный препарат, содержащий эмтрицитабин / тенофовир , который нужно принимать перорально каждый день и который известен в США как Трувада. Исследования, сравнивающие эффективность этих мер, все еще проводятся в 43 центрах по всему миру.

Эффективность и безопасность применения нового препарата уже была подтверждена работой, проведенной на макаках в мае 2020 года. Затем было объявлено, что продолжительность действия "Каботегравира" больше, чем у альтернативной терапии, и составляет 1 год.

Авторы вакцины объясняют, что они разработали свой препарат иначе, чем те, которые были разработаны до сих пор. Вместо того, чтобы просто стимулировать организм к выработке нейтрализующих ВИЧ антител, он также вызывает клеточный иммунитет, стимулируя сильный иммунный ответ в слизистых оболочках. Это обеспечивает двустороннюю защиту от инфекции.

Ранее сообщалось, что Украина получит вакцину от коронавируса.