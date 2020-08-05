Взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2 750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус" ("Rhosus" в реестре судов - ред.). Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на Высший совет обороны Ливана.

Судно "Росус" принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину из Хабаровска, который проживает на Кипре. Об этом заявили моряки, работавшие на судне.

В 2013 году судно "Росус" под флагом Молдовы вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. В октябре 20143 года ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли покинуть Ливан только через год. По их словам, Гречушкин фактически бросил судно и заявил им, что "обанкротился".

Из-за опасности, которую представляет хранение аммиачной селитры, груз с "Росуса" переместили на один из складов в порту Бейрута.

Напомним, что мощный взрыв в Бейруте произошел вечером 4 августа. В результате погибли не менее 100 человек, ранено свыше 4 тысяч. Список погибших растет ежечасно, поскольку разбор завалов продолжается, из-под обломков зданий достают людей.

Полностью разрушен порт Бейрута, повреждена половина городских зданий, в том числе здание аэропорта, президентский дворец и офис премьер-министра. Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в $3-5 млрд.

Ранее "Подробности" сообщали, пострадали ли граждане Украины в результате взрыва в Бейруте.