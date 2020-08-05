В среду, 5 августа, посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что украинцы, которые находились в Бейруте во время взрыва, получили незначительные травмы и потеряли имущество в результате взрыва. Тем не менее, раненных и погибших нет. Об этом Осташ сообщил в эфире "Украина 24".

Есть некоторые семьи, которые достаточно серьезно пострадали. В первую очередь, это имущество - дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или ушибы. Но очень серьезно пострадавших нет.

Подробностей о двух украинских судах, которые находились в порту Бейрута по информации СМИ, посол сообщить не смог.

Мы пытаемся разыскать информацию. Пока что это очень непросто, потому что много органов ливанской власти до сих пор парализованы, особенно те, которые находятся возле морского порта - эпицентра взрыва. Пока что есть информация о том, что пострадал серьезно корабль ООН и там есть проблемы с моряками. Относительно наших граждан и бортов такой информации нет.

Он также пообещал сразу сообщить, как только такая информация появится.

Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города

Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.

Позже Совет безопасности Ливана огласил версию ужасного взрыва. Власти сообщили о том, что жертвами стали уже более 100 человек, а цифра продолжает расти. Также мы писали о том, что 300 тысяч человек остались без крыши над головой

Отметим, что по последним данным, украинцев нет среди пострадавших.

Правительство Бейрута подсчитало урон, который нанес взрыв в городском порту