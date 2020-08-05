Кабмин выбрал нового председателя Кировогорадской ОГА (видео) [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины на своем заседании 5 августа согласовал утверждение председателем Кировоградской областной государственной администрации Мищенко Валерия Петровича. Об этом сообщил в своем Facebook народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Сегодня Кабмин согласовал главой Кировоградской ОГА агрария Валерия Мищенко. Все бы ничего, но просто посмотрите как проходят собеседования в Кабинете министров с кандидатом на главу ОГА. Один отрывок из разговора:
Чернышев: Я так понимаю, что вы занимаетесь сельским хозяйством в нескольких областях, в том числе в Кировоградской. Не видите ли вы в этом конфликта интересов?
Мищенко: Я вижу, но сказали, что это не... Когда мне предложили, я сказал, что это может быть конфликт интересов. Но (смеется) мне на это сказали, что не будет конфликта".
Нардеп выложил видео полной версии собеседования.
Ранее сообщалось, что экс-главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня арестовали.
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