По мнению главы SpaceX и Tesla, пирамиды – это творение инопланетян, не иначе. Именно так высказался в Twitter миллиардер Илон Маск, сообщает CNET.

Серьезно он или нет, но его твит лайкнули более 538 тысяч раз, а по состоянию на сегодняшний день его откровенно провокационную публикацию ретвитнули почти 100 тысяч раз.

"Великая пирамида Хеопса была самым высоким сооружением, созданным людьми за 3800 лет", - дополнил Илон Маск в Твиттере

Затем он дал ссылку на статью BBC, в которой обсуждается, как некоторые археологи не согласны с тем, что Великая пирамида была построена 20 тысячами рабочих, проработавших на строительстве 20 или более лет.

Однако Маску возразил министр иностранных дел Египта Рания А. Аль Машат. Политик в Twitter предложила главе Tesla лично приехать в страну и убедиться в реальной истории огромных сооружений и лично увидеть, что никаких гробниц пришельцев там нет.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4