Пирамиды построили инопланетяне – утверждает Илон Маск [ Редактировать ]
Источник: Cnet
По мнению главы SpaceX и Tesla, пирамиды – это творение инопланетян, не иначе. Именно так высказался в Twitter миллиардер Илон Маск, сообщает CNET.
Серьезно он или нет, но его твит лайкнули более 538 тысяч раз, а по состоянию на сегодняшний день его откровенно провокационную публикацию ретвитнули почти 100 тысяч раз.
Aliens built the pyramids obv— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020
"Великая пирамида Хеопса была самым высоким сооружением, созданным людьми за 3800 лет", - дополнил Илон Маск в Твиттере
Затем он дал ссылку на статью BBC, в которой обсуждается, как некоторые археологи не согласны с тем, что Великая пирамида была построена 20 тысячами рабочих, проработавших на строительстве 20 или более лет.
Однако Маску возразил министр иностранных дел Египта Рания А. Аль Машат. Политик в Twitter предложила главе Tesla лично приехать в страну и убедиться в реальной истории огромных сооружений и лично увидеть, что никаких гробниц пришельцев там нет.
I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020
"Я с большим восхищением слежу за вашей работой. Я приглашаю вас и SpaceX изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также проверить гробницы строителей пирамид. Мистер Маск, мы ждем вас", - написала она в Twitter.
Хотя Маск не официально не ответил на приглашение, он все же покопался в некоторых онлайн-источниках, объясняющих реальную историю древних построек.
The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск прокомментировал успешное приземление Crew Dragon.
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