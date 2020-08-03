Космический корабль Crew Dragon SpaceX Илона Маска 2 августа приводнился возле Флориды и глава компании поздравил всю команду с успешной космической операцией.

Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter.

По его словам, SpaceX успешно выполнила поставленную задачу и доставила астронавтов на Землю.

Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dagon.

Кроме того президент США Дональд Трамп также поздравил SpaceX с эпохальным событием.

Ранее мы писали, что космический корабль Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю.