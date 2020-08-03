Приземление Crew Dragon: Илон Маск прокомментировал событие [ Редактировать ]
Космический корабль Crew Dragon SpaceX Илона Маска 2 августа приводнился возле Флориды и глава компании поздравил всю команду с успешной космической операцией.
Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter.
По его словам, SpaceX успешно выполнила поставленную задачу и доставила астронавтов на Землю.
Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dagon.
Кроме того президент США Дональд Трамп также поздравил SpaceX с эпохальным событием.
Ранее мы писали, что космический корабль Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю.
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