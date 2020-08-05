Кота "закрыли" в следственном изоляторе за контрабанду героина [ Редактировать ]
Полиция Шри-Ланки потеряла важного свидетеля, который мог вывести их на торговцев наркотиками. О комическом инциденте с участием кота сообщает издание Daily Beast.
Полицейские города Коломбо нашли кота, к ошейнику которого был привязан пакет с двумя граммами героина, двумя SIM-картами и картой памяти.
Следствие решило, что животное научили те же торговцы, которые с помощью орла переправляли наркотики в пригороде столицы Шри-Ланки. Надеясь, что кот приведет их к подозреваемым, полицейские держали его в следственном изоляторе, но животное вышло из камеры и убежало из тюрьмы через забор, когда охранники пришли его кормить.
Местные СМИ сообщили, что полиция не ищет кота после побега.
Новость о хвостатом беглеце развеселила пользователей соцсетей.
"Больше не чувствую себя в безопасности с такими ужасными преступниками, которые разгуливают на свободе", - шутят они.
Ранее мы писали о том, что "голубя-шпиона" посадили в тюрьму.
по теме
Ликвидация полтавского террориста: появилось видео
1 августа полиция нашла и ликвидировала полтавского захватчика
Полтавского захватчика ликвидировали
Полиция нашла и ликвидировала полтавского террориста
Полиция ищет Цезаря Юлия-Галарьирогайлальирозра, который напал на синагогу в Мариуполе (видео)
В сети люди, которые знают семью Цезаря, пишут, что он родом из Мариуполя. Странное имя объясняет тем, что отец на спор назвал его, выиграв $500
Неадекватный мужчина устроил стрельбу под Херсоном (фото)
Мать злоумышленника сообщила правоохранителям, что 31-летний сын недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно и агрессивно. Родители подозревали, что сын употребляет наркотики