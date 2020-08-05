Полиция Шри-Ланки потеряла важного свидетеля, который мог вывести их на торговцев наркотиками. О комическом инциденте с участием кота сообщает издание Daily Beast.

Полицейские города Коломбо нашли кота, к ошейнику которого был привязан пакет с двумя граммами героина, двумя SIM-картами и картой памяти.

Следствие решило, что животное научили те же торговцы, которые с помощью орла переправляли наркотики в пригороде столицы Шри-Ланки. Надеясь, что кот приведет их к подозреваемым, полицейские держали его в следственном изоляторе, но животное вышло из камеры и убежало из тюрьмы через забор, когда охранники пришли его кормить.

Местные СМИ сообщили, что полиция не ищет кота после побега.

Новость о хвостатом беглеце развеселила пользователей соцсетей.

"Больше не чувствую себя в безопасности с такими ужасными преступниками, которые разгуливают на свободе", - шутят они.

Ранее мы писали о том, что "голубя-шпиона" посадили в тюрьму.