В ночь на субботу, 18 июля, пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками пресекли ввоз в Украину крупной партии контрабандных беларусских сигарет. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В Украину пытались въехать два автомобиля "DAF" и "MAN" якобы с грузом макулатуры. Как оказалось, в полуприцепах фур имелись двойные потолки и стены. В тайниках было спрятано 130,3 тысячи пачек беларусских сигарет без акцизных марок.

Вероятно, контрабандисты рассчитывали, что ночью пограничники потеряют бдительность и не будут тщательно их проверять.

За нарушение таможенных правил водители грузовиков - граждане Беларуси - привлечены к административной ответственности. Сигареты и полуприцепы изъяты.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила подпольную сигаретную фабрику.