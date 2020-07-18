На границе с Беларусью перехватили рекордную партию контрабандных сигарет (видео) [ Редактировать ]
В ночь на субботу, 18 июля, пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками пресекли ввоз в Украину крупной партии контрабандных беларусских сигарет. Об этом сообщает Госпогранслужба.
В Украину пытались въехать два автомобиля "DAF" и "MAN" якобы с грузом макулатуры. Как оказалось, в полуприцепах фур имелись двойные потолки и стены. В тайниках было спрятано 130,3 тысячи пачек беларусских сигарет без акцизных марок.
Вероятно, контрабандисты рассчитывали, что ночью пограничники потеряют бдительность и не будут тщательно их проверять.
За нарушение таможенных правил водители грузовиков - граждане Беларуси - привлечены к административной ответственности. Сигареты и полуприцепы изъяты.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила подпольную сигаретную фабрику.
по теме
На границе задержали "кроссовочного" наркокурьера (видео)
В деле разбираются правоохранители
Попался на горячем: горе-контрабандист оставил контакты для связи
Житель Харьковской области пытался незаконно переместить автомобильную ткань и запчасти в Россию
Украина попала в "красный список" европейских стран
ЕС должен был открыть границы для украинцев с 1 июля
В Одессе начался подъем затонувшего танкера Delfi
С затонувшего судна постоянно выливается топливо. Пятно разлива достигло значительных размеров и распространилась в сторону местного пляжа
В центре Харькова нашли завернутый в ковер труп (фото)
В полицию сообщили о большом пакете возле гаражей, от которого исходит неприятный запах